Cina, il momento in cui crolla la miniera di carbone: il filmato della telecamera di sicurezza

Cresce il bilancio dei morti: sono almeno cinque i lavoratori deceduti mentre i dispersi sarebbero 48, tutti rimasti intrappolati quando un pendio alto 180 metri ha ceduto provocando un'enorme frana. L'incidente è avvenuto nella miniera di carbone a cielo aperto nell'area di Alxa League. Nonostante siano stati inviati centinaia di soccorritori, una seconda frana ha temporaneamente interrotto gli sforzi per salvare coloro che erano rimasti sotto le macerie. Passato il pericolo, i soccorritori hanno ripreso ad operare nella speranza di salvare quante più vite possibili. Il collasso della miniera ha interessato un'area di 200 metri di larghezza per 500 di lunghezza, per un'altezza di 80 metri.