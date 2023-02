Come spostare un obice se si è congelato il terreno attorno - Video

A novembre e dicembre dalla linea del fronte numerosi video hanno raccontato come il terreno fangoso rendesse molto difficili gli spostamenti di mezzi e truppe. Ora le temperature sono scene ben sotto lo zero e quel terreno si è congelato. A patto di essere ben equipaggiati per affrontare le temperature rigide, muoversi sul terreno è ora più semplice. Non mancano però gli effetti collaterali: questo video mostra gli sforzi di alcuni soldati ucraini per spostare un obice M777 rimasto incastrato nel suolo ghiacciato. Dopo un vano tentativo con una motosega, non resta che… il fuoco.



(video da Twitter @bayraktar_1love)