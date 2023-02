Cospito: Bagarre in Aula sull'intervento di Balboni (FdI), l'opposizione esce per protesta

Bagarre in Aula al Senato durante l'intervento di Alberto Balboni sul caso Cospito. L'opposizione ha chiesto di censurare gli attacchi del senatore al centrosinistra, ma di fronte al fatto che il presidente La Russa ha rivendicato la possibilità di tutti di intervenire si sono alzati per andarsene dall'Aula in protesta.

La bagarre è scoppiata dopo che il senatore di Fratelli d'Italia è andato all'attacco dell'opposizione accusando in particolare il Pd di aver "aperto una voragine" alla mafia sul fronte del 41 bis con la visita a Cospito in carcere.

Da Enrico Borghi a Graziano Delrio dal Pd in molti si sono alzati e hanno urlato chiedendo al presidente La Russa di censurare Balboni. Delrio ha anche sbattuto un fascicolo che aveva in mano contro il banco ripetendo che i Dem non accettavano questa accusa e che l'intervento andava censurato. Di fronte alla replica di La Russa che ha evidenziato come altri interventi fossero stati duri e che il suo dovere era comunque di garantire la possibilità di intervento per tutti Pd, Avs e M5s si sono alzati e hanno abbandonato i lavori.