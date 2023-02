Sit in per Cospito, l'anarchico Valitutti: "due petardoni non sono strage"

A Roma si stanno svolgendo tre sit-in in contemporanea da parte degli anarchici in sostegno di Cospito. "Due petardoni messi alle 2.30 di notte in un posto deserto - afferma dal megafono l'anarchico Valitutti - non potranno mai costituire il reato di strage, né tantomeno di strage politica. La strage politica non è stata usata per Piazza Fontana, per Piazza della Loggia, per le bombe ai treni, per gli 80 morti di Bologna e viene usata per due petardi".