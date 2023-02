Scontri tra anarchici e polizia durante la manifestazione per Alfredo Cospito, feriti 6 agenti

Cariche della Polizia con gli agenti in assetto antisommossa al corteo milanese degli anarchici in solidarietà di Alfredo Cospito. In viale Sabotino i funzionari dell'ordine pubblico hanno schierato un cordone di sicurezza per bloccare l'avanzata del corteo. I manifestanti in prima fila, tutti vestiti di nero e con i caschi, hanno attaccato gli agenti. A quel punto sono partite almeno quattro cariche di alleggerimento per far indietreggiare il corteo. Diversi petardi e bottiglie sono stati lanciati in direzione delle forze dell'ordine: feriti 6 agenti.

Nei momenti di maggiore tensione sono stati utilizzati lacrimogeni contro le prime file del corteo. Danneggiati cestini della spazzatura, piante, tavolini dei locali e vetrine, oltre ad auto, motorini e biciclette parcheggiati. Il corteo è partito intorno alle 17 da piazza XXIV Maggio. Nei pressi dell'università Bocconi sono state danneggiate alcune vetrine. Undici manifestanti sono stati portati in Questura.