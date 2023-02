Crollo di un intero palazzo, la gente fugge: il fumo invade la strada: "300 morti in Siria"

Oltre 300 persone sono morte in Siria nel sisma che ha colpito nella notte il sud-ovest della Turchia. Le autorità locali siriane delle regioni di Hama, Latakia,Aleppo e Idlib riferiscono di un bilancio delle vittime in continuo aggiornamento e la tv siriana afferma che finora si contano più di 300 vittime, in crescita rispetto al primo bilancio di 276 morti. "Centinaia di persone sono disperse, rimaste sotto lemacerie", riferisce la tv citando i sindaci di diverse cittàdella costa e del nord-ovest del Paese.