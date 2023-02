Crollo in una miniera di carbone in Cina: 4 morti e 49 dispersi

È di 4 morti, 6 feriti e 49 dispersi il bilancio provvisorio di un crollo avvenuto nella miniera di carbone di Alxa League nella regione autonoma della Mongolia interna, nel nord della Cina. Lo riferisce la Reuters aggiungendo che il collasso della miniera di superficie, verificatosi attorno alle 13 ora locale di mercoledì, ha interessato un'area di 200 metri di larghezza per 500 metri di lunghezza, per un'altezza di 80 metri.

Il ministro per le Emergenze ha inviato sul luogo diverse squadre di emergenza, con centinaia di soccorritori e decine di medici. "Al momento sono impegnate 11 squadre con oltre 470 soccorritori e 40 operatori sanitari" ha detto Wei Zhiguo, responsabile delle operazioni. "Gli esperti stanno discutendo su come mappare i successivi piani di ricerca. Un'altra frana relativamente grave si è verificata intorno alle 18:44 mercoledì pomeriggio e ci ha costretti a sospendere le operazioni, stiamo lavorando a un nuovo piano. È stata mobilitata un'altra squadra di 200 persone che si sta dirigendo qui. Le operazioni di ricerca e salvataggio stanno procedendo in modo molto intenso ma ordinato".