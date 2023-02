Da Game Of Thrones all'Ucraina: la visita di Jack Gleeson a Kiev interrotta da un allarme aereo

A colloquio con gli attori ucraini per raccogliere i fondi da destinare alle forze armate impegnate sul campo. È stato questo lo scopo della visita della star di Game Of Thrones Jack Gleeson, nella serie Joffrey Baratheon, arrivato a Kiev per incontrare i suoi “colleghi ucraini”. Gleeson, 30 anni, avrebbe preso parte a un seminario cinematografico, portato a termine nonostante un'interruzione dovuta a un allarme aereo. È stata sua la decisione di non sospendere l'incontro: “Lo spettacolo deve continuare” avrebbe detto ai partecipanti.