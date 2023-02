D'Amato: "Risultato superiore al 2018 ma non sufficiente. Preoccupa l'astensione"

"Desidero ringraziare tutti gli elettori e le elettrici per il consenso che hanno dato che non è stato comunque sufficiente alla vittoria. Ma ricordo che è stato un risultato superiore a quello delle ultime elezioni regionali". Così Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, nel suo intervento dal palco del comitato elettorale ribadendo che guiderà l'opposizione "in maniera molto seria e sui programmi in modo molto leale. Un dato preoccupante è l'astensionismo, soprattutto sulla città di Roma, uno su tre" è andato a votare "e su questo dovremo fare una riflessione tutti assieme perché è sempre un dato negativo per la democrazia".