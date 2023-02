Dentro Joshimath, la città sacra ai piedi dell’Himalaya che sprofonda

L’ultimo allarme è scattato domenica mattina quando un flusso di acqua e fango è stato segnalato sul fianco della collina a valle del mercato principale di Joshimath, la città sacra costruita ai piedi dell’Himalaya nello stato indiano dell'Uttarakhand.

I residenti sono accorsi nella zona temendo il peggio. L’ultimo allarme del genere, il 2 gennaio scorso, era stato causato dallo scoppio di una falda acquifera in un quartiere della città.

Sono mesi che gli abitanti di Joshimath, 20.000 circa, guardano impotenti la terra inghiottire lentamente le loro case. A gennaio la situazione è precipitata e la città è stata dichiarata zona disastrata.

Profonde crepe si sono aperte lungo le strade e alcuni hotel sono crollati a causa di smottamenti. Più di 860 case sono state dichiarate inabitabili e sono arrivati i bulldozer che hanno raso al suolo intere zone pericolanti della città. Almeno 240 famiglie sono state costrette a trasferirsi senza sapere se potranno tornare.

Situata a 1.890 metri sul livello del mare, Joshimath è un luogo sacro venerato da indù e sikh. Qui il teologo indiano Adi Shankaracharya dell'VIII secolo avrebbe trovato l’illuminazione prima di fondare quattro monasteri in tutta l'India, tra questi uno a Joshimath. I visitatori attraversano la città per recarsi al famoso santuario sikh Hemkund Sahib e al tempio indù Badrinath.

Secondo esperti e attivisti quello di Joshimath è un disastro annunciato, prodotto dalla combinazione di vari fattori: l’impatto crescente dei cambiamenti climatici e la forte spinta al settore edilizio e alla costruzione di arterie autostradali voluta dal Bharatiya Janata Party, il partito del primo ministro Narendra Modi, per favorire la crescita del turismo religioso nell'Uttarakhand.

Accanto a questo l’accelerazione dei progetti idroelettici nella regione sarebbe all'origine dell'aggravamento della subsidenza del suolo, lo sprofondamento del terreno.

A fine gennaio, centinaia di residenti hanno protestato contro la centrale idroelettrica Tapovan della National Thermal Power Corporation, situata vicino a Joshimath. Manifesti con la scritta "Go back NTPC" sono stati affissi nel mercato principale della città.

Gli abitanti del luogo dicono che le esplosioni per la costruzione di un tunnel di 12 chilometri per la centrale stanno facendo crollare le loro case. I lavori sono stati sospesi, ma i funzionari della NTPC negano qualsiasi legame con i cedimenti del terreno. Una commissione di esperti sta ancora indagando sulle cause dei danni alle abitazioni.

Ignorando gli avvertimenti degli esperti, le autorità indiane portano avanti costosi progetti nella regione, tra cui una serie di centrali idroelettriche e un'autostrada. Quest'ultima ha lo scopo di incrementare ulteriormente il turismo religioso, uno dei cavalli di battaglia del Bharatiya Janata Party, il partito del primo ministro Narendra Modi che nel 2021 ha pronosticato un’impennata del turismo nel prossimo decennio grazie al miglioramento delle infrastrutture.

Secondo i dati ufficiali più recenti disponibili, quasi 500.000 persone sono passate da Joshimath nel 2019. Una delle principali attrazioni turistiche dell'Uttarakhand è il pellegrinaggio Char Dham, considerato esperienza fondamentale nella vita di ogni indù. Il percorso è duro e i visitatori devono affrontare bassi livelli di ossigeno e un clima estremamente rigido per raggiungere i templi di Badrinath, Gangotri, Kedarnath e Yamunotri.

Nel 2022, dei 250.000 pellegrini oltre 200 sono morti durante il viaggio e le autorità hanno dichiarato che l'aumento dei visitatori mette a dura prova le infrastrutture esistenti. Il progetto infrastrutturale Char Dham mira a rendere il viaggio più accessibile con la costruzione di un'autostrada di 889 chilometri e una linea ferroviaria di 327 chilometri attraverso le montagne.

La realizzazione del progetto vicino a Joshimath è stata sospesa il mese scorso, ma i timori degli abitanti non sono sopiti. Alcuni esperti temono che il progetto Char Dham possa aggravare la fragile situazione dell’intera area. L’Uttarakhand, dove scorrono oltre 30 fiumi, è circondato da ghiacciai in scioglimento e ha circa 100 progetti idroelettrici in varie fasi di realizzazione.

Secondo gli esperti gli interventi necessari per l’avanzamento di questi progetti come l'abbattimento di pareti rocciose, la deviazione dei flussi fluviali e il disboscamento, in una regione già vulnerabile ai cambiamenti climatici, potrebbero causare danni irreparabili.