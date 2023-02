Deraglia treno carico di materiali pericolosi: vagoni fuori dai binari, 1 contiene cloro liquido

Un treno merci della compagnia Norfolk Southern Railway è deragliato nell'area metropolitana di Detroit. L'incidente, senza feriti, è apparso subito rilevante per un “possibile problema ambientale”. Questo perché il convoglio ferroviario trasportava dei materiali pericolosi. In particolare uno dei vagoni contiene cloro liquido. “Non ci sono perdite”, ha dichiarato Jill Greenberg, portavoce del Dipartimento dell'ambiente, dei Grandi Laghi e dell'Energia del Michigan (EGLE). “Non vi è alcun problema ambientale”, ha concluso rassicurando la popolazione. Le immagini girate con il drone riprendono le carrozze finite fuori dai binari e il traffico della auto in attesa di attraversare il passaggio a livello.