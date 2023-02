Il discorso di Zelensky ai soldati dopo un anno di guerra con la Russia

"Oggi dopo un anno di guerra decisiva per l'indipendenza ucraina, oggi in questo posto valoroso voglio dire a tutti voi, a tutti quelli che combattono per l'Ucraina e a chi vive con l'Ucraina nel cuore, voglio dire che sono orgoglioso di voi, noi tutti siamo orgogliosi di ognuno, tutti quanti siamo orgogliosi di voi e che questo orgoglio vada per le strade e le trincee, si diffonda per le piazze e le città, si diffonda per i cuori e i Paesi esteri, parli a tutti. L'Ucraina è viva".

Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando davanti ai soldati a Kiev in piazza Santa Sofia.

"Soldato ucraino, sei la persona più importante, grazie alla quale sono vivi milioni di ucraini, il motivo per cui suonerà 'Gloria all'Ucraina'", "ringrazio tutti quelli che hanno resistito a febbraio dell'anno scorso, che stanno dando all'Ucraina indistruttibilità", ha proseguito Zelensky.

E ancora. "Il vostro sforzo avvicina la nostra vittoria, è grazie a voi se l'Ucraina esisterà, grazie a tutti quelli che state difendendo e rendendo sicurezza al Paese, tutti quelli che stanno aiutando ogni giorno a combattere e salvando vite". "Gloria ai nostri eroi, gloria all'Ucraina", ha concluso il presidente ucraino.