Dodici anni in 5 secondi: la danza degli esopianeti attorno alla stella HR8799

In questo suggestivo video in timelapse realizzato dall'astrofisico Jason Wang, della Northwestern University americana, viene mostrata la reale rotazione di quattro pianeti al di fuori del Sistema Solare, attorno a una stella lontana 133 anni luce da noi, nella costellazione del Pegaso. Un sistema planetario, quindi, come il nostro, al cui centro però, al posto del Sole, c'è un'altra stella: HR8799.

L'eccezionalità del video sta nel fatto che si tratta di immagini reali, ottenute dall'osservazione "diretta" degli esopianeti, normalmente difficili da individuare date le ridotte dimensioni rispetto alle immense distanze. Questo sistema planetario, infatti, assieme a Fomalhaut b, è stato uno dei primi a essere osservato tramite telescopio e non attraverso tecniche di rilevamento "indiretto" (come l'analisi delle velocità radiali o il metodo del transito).

I quattro pianeti attorno a HR8799, giganti gassosi dalle dimensioni superiori a Giove, orbitano la loro stella molto più lentamente rispetto ai nostri: il più vicino impiega 45 anni terrestri per completare un solo giro, mentre il più lontano ci mette quasi 500 anni.

In questo video di 5 secondi sono state raccolte le osservazioni effettuate con il telescopio del Keck, alle Hawaii, in ben 12 anni. Si tratta della versione aggiornata e attualizzata dello stesso video, pubblicato nel 2017, che mostra però “solo” sette anni di rotazione.