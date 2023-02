Riunione Osce: quando parla il rappresentante russo, escono tutti gli altri - video

Pyotr Tolstoy, vicepresidente della Duma e leader della delegazione russa, in un punto stampa, si è rammaricato della cattiva atmosfera e della mancanza di cooperazione con la delegazione russa all'Assemblea parlamentare dell'OSCE e ha confermato che torneranno immediatamente a Mosca.

L'Osce, l'acronimo sta per Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ed è un'organizzazione regionale per la promozione della pace, del dialogo politico, della giustizia e della cooperazione in Europa che conta, attualmente, 57 paesi membri, la più vasta organizzazione regionale per la sicurezza.

Anche ieri in una seduta dell'assemblea parlamentare dell'Osce, l'aula si è svuotata non appena il rappresentante russo Vladimir Dzhabarov ha preso la parola. Oltre cento deputati hanno lasciato la sala mentre altri presenti si sono messi a sventolare bandiere dell'Ucraina in sala e davanti al volto dell'oratore russo.