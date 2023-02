Ecco chi è Fuminori Tsukiko: il giapponese di 75 anni diventato l'eroe di Kharkiv

Baffi e pizzetto bianchi, un sorriso contagioso e un berretto con l'immagine del francobollo emesso per commemorare la resistenza dei marinai ucraini dell'Isola dei serpenti contro la nave russa “Moskva” nei primi giorni di guerra. Sulle spalle, una mantellina coi colori gialli e blu dell'Ucraina. Fuminori Tsukiko è diventato l'eroe di Kharkiv. L'anziano giapponese stava viaggiando in Polonia quando la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio 2022. Invece di tornare nel suo Paese, il 75enne ha deciso di andare prima a Kiev, e poi a Kharkiv, dove i residenti sono finiti a vivere nelle stazioni della metropolitana per nascondersi dagli attacchi russi. Fuminori è diventato presto un aiutante perfetto: raccoglie donazioni tramite i social media per comprare cibo e giocattoli per i bambini. “Ricevo il sostegno dal Giappone, tantissime persone aiutano gli ucraini”, ha sottolineato. “Io non scappo”, dice determinato. “Ora vivo a Kharkiv, non tornerò in Giappone. Mi piace l'Ucraina, amo Kharkiv. Kiev ricostruirà la città”.