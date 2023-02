Elly Schlein: "Avremo cura della storia e dei valori del Pd e li proietteremo al futuro" - Video

"Dobbiamo lavorare per il rilancio e tenere insieme la comunità è fondamentale senza rinunciare a una linea chiara e comprensibile. Avremo cura della storia e dei valori del Pd e li proietteremo al futuro. Questo sarà il nostro sforzo in questi primi giorni di lavoro". Con queste parole, pronunciate intorno alle 16.45 alla sede del partito in Largo del Nazareno, inizia la segreteria di Elly Schlein, vincitrice delle primarie di domenica 26 febbraio. Schlein ha inoltre annunciato l'avvio di un nuovo tesseramento “per aprire le porte al popolo dei gazebo”.