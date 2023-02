Elodie e i punti del Fantasanremo: ruba la borsetta a Serena Bortone e si sfila gli occhiali scuri

Body di pizzo in vista, lunghi stivali neri, Elodie irrompe nella serata delle cover. La cantante, che nella serata dei duetti ha scelto di interpretare “American Woman” con BigMama, si aggiudica il “bonus Pelù” di 20 punti, scendendo in platea e “rubando” la borsetta alla conduttrice Serena Bortone, e il bonus Dargen D'Amico per essersi sfilata gli occhiali scuri.