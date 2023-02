L'entusiasmo delle scuole di samba il primo giorno di Carnevale

Il sindaco di Rio de Janeiro Eduardo da Costa Paes ha consegnato le chiavi della città brasiliana a "Re Momo", dando il via al Carnevale più famoso del mondo, che torna fra samba e sfilate al suo spirito originario dopo i problemi causati dal Covid-19 e la tensione dopo le elezioni presidenziali.



"È con grande gioia, e celebrando la vita, la democrazia, che consegno le chiavi a Re Momo", ha dichiarato il sindaco consegnando la chiave della città al monarca gioviale che simboleggia l'irriverenza della festa sfrenata dove (quasi) tutto è permesso.



Le strade sono già piene dallo scorso fine settimana, con le processioni musicali dei "blocos", mentre le scuole di samba stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli delle loro sfilate che si svolgeranno la domenica e il lunedì sera.



Lo spettacolo si preannuncia grandioso, con carri monumentali alti come palazzi a più piani e migliaia di ballerini in costume delle scuole che sfilano a turno al sambodromo fino all'alba.



L'anno scorso le sfilate nel sambodromo erano state rimandate di due mesi a causa dell'aumento dei casi Covid, mentre nel 2021 il Carnevale era stato cancellato.



Questa è la prima edizione senza restrizioni per la pandemia e la prima post Bolsonaro, dopo l'elezione di Lula.



"Questo carnevale è anche un omaggio alla democrazia. Le istituzioni sono state messe ancora una volta alla prova ma hanno mostrato la loro forza", ha detto il sindaco Eduardo Paes, alludendo al tentato assalto ai palazzi del potere a Brasilia da parte dei sostenitori di Bolsonaro.