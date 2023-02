Epifani: "La rete internet in Italia è al 30%", speriamo si risolva entro domattina ma non è facile

RaiNews24 chiede a Stefano Epifani, presidente della Fondazione Sostenibilità Digitale, perché oggi la rete internet in Italia ha problemi ed in che tempi ci possiamo aspettare di tornare alla normalità. Per Epifani lo stato delle infrastrutture italiane non è al passo con le necessità della società, se ne parla in merito alla proposta del fondo americano KKR di acquistare l'intera infrastruttura italiana: “Il problema è avere una rete all'altezza ma anche mantenerne il controllo”.