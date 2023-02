Etna, l'abbondante nevicata che ha paralizzato i rifugi: muri di neve alti anche 4 metri

Proseguono i lavori di rimozione degli ingenti accumuli di neve sul versante sud dell'Etna, nei pressi del rifugio Sapienza. La strada provinciale 92 risulta accessibile fino al piazzale principale, ma si interrompe subito nei pressi dei crateri “Silvestri” (in direzione di Zafferana), dove la neve ancora rende inagibile la strada. All'opera, oltre alle ruspe, anche una fresa per aprire i varchi in mezzo ai muri di neve alti anche quattro metri. Nei giorni scorsi, diversi rifugi sono rimasti bloccati proprio per via delle strade, principali e secondarie, inaccessibili.