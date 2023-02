Garda, il livello dell'acqua mai così basso: riaffiora l'istmo che porta all'Isola di San Biagio

Considerando la stagione invernale degli ultimi 30 anni, il livello dell'acqua del Lago di Garda non è mai stato così basso. Non a caso è riaffiorato l'istmo che congiunge la terraferma alla piccola Isola di San Biagio, conosciuta anche come Isola dei Conigli, a Manerba sul Garda, in provincia di Brescia. Il suggestivo spettacolo, che regala a turisti e amanti delle passeggiate l'esperienza di camminare su una passerella in mezzo al lago, è il segno evidente di un inverno troppo caldo. Un'anomalia stagionale che non lascia pensare a nulla di buono. Stando alle rilevazioni, il livello dell'acqua si è abbassato di oltre 50-60 centimetri rispetto alla media stagionale. Le immagini dal drone mostrano dall'alto il lembo di terra che permette di arrivare, a piedi o in bici, sull'isola e le vaste aree di secca tutt'intorno.