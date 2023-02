La nona vita di Zena, gatta salvata dalle macerie del sisma dopo 16 giorni

Se è vero che i gatti hanno nove vite, a Zena ne sono rimaste solo otto.

A 16 giorni dal terremoto del 6 febbraio, che ha devastato un'area vasta della Turchia meridionale e della Siria settentrionale provocando oltre 45mila morti, la gatta è stata individuata all'interno di un centro commerciale parzialmente crollato che stava per essere demolito, nella città turca di Diyarbakır. Qui il sisma ha fatto molte vittime: 89 morti e una ventina di feriti.

Il complesso si chiamava Galeria Business Center e squadre di operai erano al lavoro per mettere in sicurezza il sito con una demolizione controllata. Quando si è capito che c'era ancora vita tra le macerie, un soccorritore si è calato da un elicottero fino al quarto piano dell'edificio e non senza difficoltà è riuscito a catturare la gatta.

Il vicesegretario del Comune di Diyarbakır, Veysel Kızılay, ha detto però ai giornalisti che è stato catturato solo uno dei quattro gatti che si crede siano rimasti nell'edificio in rovina: le procedure di soccorso continuano per individuare e portare in salvo gli altri 3.