Gaza, razzi verso Israele all'indomani della strage di palestinesi a Nablus

Diversi razzi sono stati lanciati nella notte dalla Striscia di Gaza in direzione del territorio israeliano, in quella che appare come una rappresaglia per l'uccisione, poche ore prima, di 11 palestinesi da parte dei militari israeliani nella città di Nablus, in Cisgiordania.

Secondo testimoni, si tratterebbe di almeno 8 razzi. In un comunicato, l'esercito israeliano parla invece di 6 razzi sparati su Sderot e Ashkelon, 5 dei quali sono stati intercettati dal sistema di difesa aerea mentre il sesto sarebbe caduto su una zona disabitata.

Ora si attende la controreplica di Gerusalemme, usualmente la distruzione del sito da cui sono stati sparati i razzi e delle strutture del gruppo che lo ha fatto, tutti in zone densamente abitate.