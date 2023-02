Genaro García Lunam lo zar anti-droga messicano

Un ex membro del gabinetto presidenziale messicano è stato condannato negli Stati Uniti per aver preso ingenti tangenti per proteggere i violenti cartelli della droga che aveva il compito di combattere. Sotto stretta sorveglianza, una giuria anonima del tribunale federale di New York ha deliberato per tre giorni prima di raggiungere il verdetto nel caso di traffico di droga contro l'ex Segretario alla Sicurezza Pubblica Genaro Garcia Luna.