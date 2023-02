Meloni a Morawiecki: "Questo incontro conferma il nostro storico legame"

Con il premier polacco Mateusz Morawiecki “c'è anche un'amicizia personale che portiamo avanti da anni, abbiamo un'idea molto simile e compatibile su come debba essere l'Ue come attore globale. Vogliamo un gigante politico e non burocratico, lavoriamo per un'Europa in cui viga il principio di sussidiarietà: non faccia Bruxelles quello che possono fare Roma e Varsavia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Meloni nelle dichiarazioni alla stampa a Varsavia.

“Mateusz mi ricordava in queste ore - ha poi aggiunto Meloni - come Italia e Polonia siano le uniche due nazioni al mondo che reciprocamente si citano nei loro inni nazionali. Ci sono stati italiani che hanno sacrificato se stessi per la libertà della Polonia e polacchi che hanno sacrificato se stessi per l'unità dell'Italia”.

“Altre figure ci hanno legato nel corso della storia” ha proseguito Meloni citando Giovanni Paolo II, quel “gigante della storia, della fede e dell'identità che ho avuto l'onore di conoscere. Il giorno che il nuovo governo ha giurato nelle mani del Capo dello Stato ricorreva l'anniversario liturgico di san Giovanni Paolo II” ha concluso Giorgia Meloni.