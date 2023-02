Ucraina, gli ambasciatori G7 in Italia a sostegno di Kiev

In un video diffuso questa mattina, l’ambasciatrice canadese Elissa Golberg, l’ambasciatore francese Christian Masset, l’Ambasciatore britannico Edward Llewellyn, l’ambasciatore tedesco Viktor Elbling, il vice capo missione giapponese Tsukasa Hirota, l’incaricato d’affari statunitense Shawn Crowley e il rappresentante della Commissione europea in Italia Antonio Parenti hanno espresso il loro sostegno al popolo ucraino. “Il popolo ucraino ha bisogno del nostro aiuto. Non li possiamo abbandonare”, hanno dichiarato i diplomatici nel filmato.