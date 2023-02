Gli occhi della ragazza deportata in Russia, costretta ad abbracciare chi distrusse Mariupol

Gli occhi non possono mentire, stretti, contratti, mentre ostenta un sorriso (forse imposto): è lo sguardo di una ragazza - deportata in Russia - costretta in diretta televisiva sulla tv russa ad abbracciare il comandante che distrusse Mariupol, la città del Sud dell'Ucraina annessa da Mosca con un discusso referendum.

Nel terribile video la giovane viene stretta a sé dal militare, lei si avvicina, ma non poggia la testa sul petto dell'alto ufficiale.

Mariupol è stata nel mirino del Cremlino fin dal primo giorno dell'invasione. A soli 40 chilometri dal confine russo, la città è un porto sul Mar d'Azov ed è fondamentale per le linee di rifornimento russe. La città è stata colpita senza sosta da attacchi aerei e di artiglieria, le sue comunicazioni sono state interrotte, il cibo e l'acqua tagliati. Eppure Mariupol ha rifiutato di arrendersi per 86 giorni: quando gli ultimi combattenti ucraini rintanati nell'acciaieria Azovstal si sono arresi lo scorso Maggio, Mariupol era diventata un simbolo della resistenza ucraina.

Questa resistenza ha avuto un prezzo elevato: l'accuratezza della distruzione di Mariupol da parte della Russia è visibile ancora oggi. I video girati in tutta la città e le immagini satellitari mostrano che le munizioni hanno lasciato il segno su quasi tutti gli edifici nei suoi 166 chilometri quadrati (64 miglia quadrate). Otto mesi dopo che Mariupol è caduta nelle mani dei russi, la Russia sta sradicando tutte le vestigia dell'Ucraina, insieme alle prove dei crimini di guerra sepolte nei suoi edifici. Le poche scuole aperte insegnano un programma di studi russo, le reti telefoniche e televisive sono russe, la moneta ucraina si sta estinguendo e Mariupol è ora nel fuso orario di Mosca.