I giovani iraniani scendono di nuovo in piazza

Queste immagini sono state girate a Sanandaj, capoluogo della provincia iraniana del Kurdistan, situato nella zona occidentale del paese a maggioranza curda e a Qorveh,93 km a est di Sanandaj. A 40 giorni dall'esecuzione di due giovani dimostranti, Mohammad Mahdi Karmi e Mohammad Hosseini, dopo che per alcune settimane le manifestazioni erano diminuite, le strade si sono nuovamente riempite. I video pubblicati sui social hanno mostrato manifestazioni ieri sera e nella notte anche Teheran, Arak, Isfahan, Izeh nella provincia di Khuzestan e Karaj. I dimostranti hanno urlato slogan contro il leader della repubblica islamica, Ali khamenei. In alcune città i manifestanti hanno appiccato il fuoco e bloccato le strade. L'unica fonte attendibile in questi giorni è la BBC Persian che fa notare che i manifestanti hanno imparato a girare i video che pubblicano poi sui social senza inquadrare volti che potrebbero essere riconosciuti dalla polizia morale.