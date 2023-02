Hawaii, l'enorme masso centra la casa e finisce nella camera da letto: donna salva per miracolo

Da dove provenga e quali siano state le cause che abbiano causato il rotolamento del masso è materia di indagine. Al momento c'è il video che immortala il momento in cui la grande pietra si schianta contro l'abitazione di Pālolo Valley. È quasi mezzanotte quando il botto anticipa l'incidente: il macigno sfonda la parete della casa, dopo aver danneggiato l'auto parcheggiata all'esterno, attraversa il soggiorno per poi arrestare la corsa nella camera da letto. Stando alle dichiarazioni dei vigili del fuoco, il masso è alto e largo circa 1,5 metri. Salva per miracolo Caroline Sasaki, nelle immagini indossa la maglia di colore rosso, illesi gli altri familiari che ora non si sentono più al sicuro. Tra le possibili cause ci sarebbe l'indebolimento del terreno a causa delle piogge.