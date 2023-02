I futuri nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker cantano per le strade di Milano: "È un maschio"

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme, felici, a Milano. Presto diventeranno nonni di Aurora. Fermati per strada i due scherzano e intonano “Più bella cosa”, la celebre canzone del cantautore. Michelle si rivolge agli sconosciuti e dice: “Ma quando vi ricapita”, mentre chiedono informazioni sulla nipotina. “È nata?”. “Non è ancora nato, è un maschio”, risponde Ramazzotti che si diverte e a un certo punto dice “sembro Fiorello”. E Fiorello non poteva non riprenderlo.