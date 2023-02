I soldati marciano: la parata a Volgograd che celebra anniversario della vittoria di Stalingrado

A Volgograd si svolge la parata in onore dell'ottantesimo anniversario della vittoria nella battaglia di Stalingrado.

La sanguinosa battaglia - tra le più decisive per l'esito della guerra dell'ex Unione Sovietica contro la Germania nazista - viene ricordata con la bandiera della Russia e gli stendardi della vittoria, "portati nella piazza dei combattenti caduti."

I soldati marciano nella parata che celebra l'anniversario, dove è prevista la presenza del presidente Putin.

Nel video propagandistico russo, l'inizio delle celebrazioni, questa mattina: si tratta di una manifestazione di alto profilo, che si terranno nella città meridionale mentre il Cremlino sta raccogliendo le forze per la sua offensiva in Ucraina, lanciata quasi un anno fa per "denazificare" il vicino, l'Ucraina: i cui soldati hanno combattuto al fianco della Russia contro la Germania nazista.

Putin dovrebbe recarsi a Volgograd, precedentemente noto come Stalingrado, per prendere parte alla cerimonia di deposizione di ghirlande in un monumento ai caduti e parlare a un concerto, ha fatto sapere il Cremlino.

La battaglia durò più di sei mesi, terminando con la resa delle truppe tedesche il 2 febbraio 1943, dopo che furono uccise più di un milione di persone.