I video della meteora che ha rischiarato i cieli della Siberia

I video ripresi da videocamere di sorveglianza e dashcam (le videocamere a bordo dei veicoli) mostrano una meteora incendiarsi sui cieli della città russa di Krasnoyarsk, insediamento da 1 milione di abitanti nella parte centro-meridionale della Siberia. Il corpo celeste si accende di una luce argentata e azzurra, che ne indica la notevole energia, per poi rispegnersi ed esplodere in uno scoppio di minore intensità. Da quando il mondo è invaso di telecamere sono sempre di più i video di questi avvenimenti. Il corpo celeste può essere un pezzo di roccia e ghiaccio proveniente dallo spazio, in questo caso si chiama bolide, o un qualsiasi altro detrito spaziale, magari umano, che rientra in atmosfera, ad esempio un pezzo di un satellite o di un razzo come è successo per il razzo cinese Lunga Marcia 5 lo scorso luglio. I video sono stati raccolti e pubblicati sui social da Latest in space (Twitter/@latestinspace) che si occupa di segnalare eventi spaziali in tempo reale.