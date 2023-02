Un camion dei traslochi investe i passanti a New York: un morto

Una persona è morta e almeno altre otto sono rimaste ferite dopo essere state investite da un uomo alla guida di un furgoncino per i traslochi U-Haul nel quartiere newyorkese di Brooklyn: è quanto emerge da dichiarazioni della polizia e notizie dei media. Il capo del Dipartimento di Polizia di New York, Keechant Sewell, ha dichiarato ai giornalisti che non vi è alcuna indicazione di un atto legato al terrorismo.

Secondo le notizie riportate ieri, l'uomo è stato arrestato dopo essere finito sul marciapiede investendo tre passanti. L'individuo era stato fermato dagli agenti per guida irregolare poco prima delle 11:00 ora locale, ma era fuggito attraversando il quartiere di Bay Ridge, dove aveva investito i tre pedoni e urtato una vettura della polizia. In seguito, era stato arrestato vicino ad Hamilton Avenue e Columbia Street. Secondo un articolo pubblicato dal New York Times ieri sera,sono stati investiti in totale nove uomini, uno dei quali è un agente di polizia: uno degli uomini investiti, un 44enne, è morto per le ferite riportate. Secondo il Daily News, la vittim aera in sella a una bicicletta elettrica.