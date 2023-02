Il Carro armato Leopard 2 per l'Ucraina viene caricato sull'aereo canadese

"Un aereo della Royal Air Force canadese è partito da Halifax trasportando il primo carro armato Leopard 2 che il Canada sta inviando in Ucraina. Il Canada è dalla parte del popolo ucraino e continueremo a fornire alle forze armate ucraine l'equipaggiamento di cui hanno bisogno per vincere".



Lo ha annunciato su Twitter la ministra della Difesa canadese Anita Anand, condividendo le immagini e un video della spedizione del tank.



"I carri armati sono in viaggio per aiutarel'Ucraina. Il primo Leopard 2 canadese è partito. Il sostegno del Canada all'Ucraina è incrollabile", ha scritto in un altro tweet.

Quotidiano Handelsblatt: “14 Leopard dalla Germania”

L'Ucraina potrebbe ricevere fino a 160 carri armati principali Leopard 1 dalle scorte industriali tedesche. Lo riporta Handelsblatt citando gli ambienti industriali tedeschi. Le società Rheinmetall e FFG - scrive il quotidiano - potrebbero riparare gran parte dei loro veicoli esistenti e renderli disponibili per l'esportazione in Ucraina,dopo che ieri il governo federale ha autorizzato i produttori ad inviare carri armati Leopard 1 a Kiev. Il produttore Flensburger Fahrzeugbau (Ffg) afferma di avere 99 Leopard 1 e Rheinmetall ha altri 88 carri armati. Il Leopard 1 è il precursore del più moderno Leopard 2, di cui l'Ucraina riceverà 14 unità dalla Germania.