Il collaudo del nuovo drone kamikaze fabbricato in Ucraina - Video

Si sarebbe concluso oggi con successo, secondo quanto riportano diversi media ucraini pure in assenza di conferme ufficiali da fonti governative, il collaudo di questo nuovo drone kamikaze fabbricato dall'impresa statale "UkrOboronProm", che sarebbe in grado di trasportare una testata pesante 75 chilogrammi e potrebbe raggiungere una distanza massima di mille chilometri. Per produrre questo prototipo sarebbero state usate componenti acquistate all'estero, ma lo sviluppo di software e strumenti di comunicazione, l'assemblaggio e la manutenzione sarebbero in capo a specialisti ucraini. È stata notata da più parti la somiglianza con il drone iraniano Arash-2, uno dei più avanzati prodotti da Teheran ma finora mai ceduto alla Russia. Probabilmente solo un caso: potrebbe realisticamente trattarsi di una evoluzione del drone-bersaglio RZ20, prodotto a partire del 2021 e anch'esso in Ucraina per l'addestramento dei sistemi di contraerea. Fedor Venislavsky, deputato del partito di Volodymyr Zelensky “Servire il popolo”, nei giorni scorsi ha anche lasciato intendere in un'intervista che si stia lavorando anche per arrivare alla produzione autoctona di missili a lunga gittata, che gli alleati occidentali si sono finora rifiutati di fornire.

(video da Telegram @operativnoZSU)