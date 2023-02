Il dramma di Hulk Hogan, l'ex wrestler "non sente più le gambe"

Accendi la tv c'è Hulk Hogan. Divenuto famoso negli anni Ottanta, con una lunga scia fino ai Novanta e con delle sfiammate nel duemila, l'ex lottatore è tra i wrestler più amati al mondo. I suoi tre comandamenti hanno fatto breccia nel cuore di milioni di fan: “Allenarsi, dire le preghiere e prendere le vitamine”.

Prossimo ai 70 anni, il celebre Hulk Hogan rischia di non camminare più. Destano preoccupazione le notizie rivelate dall'amico Kurt Angle: “L'ho incontrato a un evento della World Wrestling Entertainment (WWE) e non riusciva a muoversi senza bastone. Non ha sensibilità alle gambe, non sente niente. Recentemente è stato operato alla schiena”.

Hulk Hogan, al secolo Terry Eugene Bollea, non è stato un lottatore come tanti. Ha avuto la capacità di rivoluzionare il wrestling professionistico. Le sue condizioni di salute sono peggiorate negli ultimi anni e Hogan non ne ha mai fatto mistero. “Le mie ginocchia sono finte, i fianchi sono finti, la schiena e buona parte della mia faccia sono piene di metallo”, dichiarò durante un'intervista.