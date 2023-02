Il duello di Digione tra Arnoux e Villeneuve: la telecronaca di una pagina epica della Formula 1

Gilles Villeneuve su Ferrari contro René Arnoux su Renault. Negli ultimi giri del Gran Premio di Digione la lotta per il secondo posto diventa la lotta tra due uomini per un posto nella storia. A distanza di decenni la telecronaca Rai di Mario Poltronieri fa rivivere “il coraggio leonino” di due piloti che sfidarono ogni limite per poter finire anche solo un centimetro davanti al rivale.