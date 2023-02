Il furgone resta incastrato in verticale sotto il ponte: lo strano, ma spiegabile incidente

C'è una spiegazione al singolare incidente che ha interessato un furgone in provincia di Ragusa. Sulla strada comunale per Vittoria, il mezzo, che trasportava prodotti di una nota azienda lattiero-casearia, è rimasto incastrato in verticale sotto al ponte. Quello che all'apparenza è apparso un incidente inspiegabile, quanto curioso, tanto da diventare virale sui social, in realtà è più che comprensibile. Il camion viaggiava in panne a bordo di un carro attrezzi. L'autista, però, non ha tenuto conto dell'altezza del cavalcavia provocando l'incidente. Dopo l'urto il mezzo, che si è ribaltato incastrandosi con la parte anteriore su una trave del ponte, è finito nella posizione verticale.