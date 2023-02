Il garbo di Maria De Filippi con i fan che le chiedono anche selfie alla camera ardente di Costanzo

Documentare tutto, sempre. “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria. Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre”, scrive Rita Dalla Chiesa quando iniziano a circolare i primi video che immortalano persone in fila alla camera ardente di Maurizio Costanzo che, di fronte al lutto, non esitano a chiedere un selfie a Maria De Filippi. Scene che hanno indignato e acceso il dibattito sui social.

“Ho appena visto uno farsi un selfie con Maria de Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo. Forse la migliore rappresentazione della decadenza morale di una intera generazione”, scrive il giornalista Andrea Pennacchioli. Più tranchant i commenti degli utenti: “Ma siete cresciuti come bestie per chiedere un selfie a Maria de Filippi in queste circostanze. Nella camera ardente, davanti alla bara di suo marito. Vergogna”.

In attesa dei funerali alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, De Filippi, in abito scuro e occhiali da sole, ha stretto le mani ai tanti arrivati in Campidoglio a rendere omaggio a Costanzo. La maggior parte dei fan ha avuto un atteggiamento rispettoso e di buonsenso, qualcuno però ha osato.