Il gigantesco cannone d'artiglieria russo: video del mortaio Tyulpan. Fu usato a Mariupol

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa pubblica un video dei combattimenti degli equipaggi dei mortai semoventi Tyulpan (in inglese tradotto con "Tulip") in zona di guerra contro l'Ucraina.

Decisivo nell'assedio dell'Azovstal, a Mariupol, ha un impatto devastante per la lunga gittata.

Si tratta di uno speciale mortaio con un gigantesco cannone che spara 1 proiettile al minuto.



Il 2S4 Tyulpan, pesa 30 tonnellate ed è usato massivamente sul fronte, specie del Sud.

Sviluppato dall’ex Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale e prodotto a partire dalla metà degli Anni 70, il 2S4 Tyulpan, utilizza un telaio cingolato modificato e basato su quello impiegato per il sistema missilistico terra-aria Krug (SA-4 Ganef).

Possiede due caricatori automatici a tamburo, in grado di contenere fino a 40 proiettili standard ad alto potenziale esplosivo oppure 20 proiettili assistiti da razzi a lungo raggio: una piccola gru di bordo carica i proiettili nel sistema di caricamento automatico che alimenta i colpi al mortaio.