Il momento in cui padre e figlia vengono salvati dalle macerie, l'ha tenuta 3 giorni tra le braccia

Siria, ancora un salvataggio miracoloso. Un uomo ha tenuto tra le braccia la figlia per tre giorni sotto le macerie, alla fine sono stati salvati entrambi. Le grida di gioia e di ringraziamento ad Alla nel momento in cui l'uomo esce dalle macerie con la figlia in braccio e lo sguardo al cielo. La stima ad oggi conta più di 23 mila vittime tra Turchia e Siria. L'Alto Commissario per i diritti umani ha chiesto "un cessate il fuoco immediato" in Siria per facilitare gli aiuti alle vittime del terremoto che ha devastato parte del Paese lunedì. Volker Türk sollecita "un cessate il fuoco immediato in Siria e il pieno rispetto dei diritti umani e degli obblighi del diritto umanitario in modo che gli aiuti possano raggiungere tutti", si legge in un tweet dell'Alto Commissario.