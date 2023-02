Neonato senza biglietto, i genitori salgono sul volo e lo lasciano in aeroporto: "Mai visto prima"

Non avevano il biglietto per il figlio, e avrebbero potuto anche farne a meno, ma c'era comunque bisogno di pagare una quota. Arrivati al Terminal 1 dell'aeroporto internazionale di Ben Gurion a check-in chiuso, la coppia belga avrebbe abbandonato il piccolo per imbarcarsi sul volo.

La vicenda è apparsa subito strana tanto che il personale della compagnia Ryanair ha segnalato l'episodio alla sicurezza. Stando alle dichiarazioni riportate dall'emittente Mako , il responsabile del banco del check-in del volo Ryanair avrebbe dichiarato: “Non potevamo credere a quello che stavamo vedendo, mai vista una cosa del genere”.

Cnn riporta il commento di una portavoce della compagnia irlandese: “Lo scorso 31 gennaio, i passeggeri belgi viaggiavano da Tel Aviv a Bruxelles. Si sono presentati al check-in senza la prenotazione per il loro bambino. A quel punto hanno proceduto ai controlli di sicurezza lasciando il piccolo nel passeggino. L'addetto al check-in ha allarmato la sicurezza aeroportuale, che è risalita ai passeggeri. Ora la questione è di competenza della polizia”.

Secondo le regole Ryanair, come del resto delle altre compagnie aeree, i neonati possono essere inclusi durante la fase di prenotazione dei biglietti. C'è da pagare una cifra, piuttosto ridotta, se il bambino è seduto in braccio a un adulto, viceversa occorre riservare un posto ad hoc.