Il pallone spia cinese nei cieli del Montana - VIDEO

Un pallone aerostatico cinese irto di occhi e orecchi elettronici, in volo sopra gli Stati Uniti: una spy story che ricorda i tempi della guerra fredda.

Il video è stato girato a Billings, in Montana, da un privato di nome Chase Doak: mentre filma, Doak commenta le immagini, dicendo di non sapere che cosa sia l'oggetto che sta riprendendo - ma è sicuro che non sia la luna, visibile in cielo a poca distanza. L'agenzia Reuters ha diffuso queste immagini con l'avvertenza di non poter confermare che l'oggetto ripreso sia davvero il pallone spia cinese di cui parla il Pentagono.

Il Dipartimento alla Difesa americano aveva fatto sapere che il pallone è stato osservato per un paio di giorni da quando è entrato nello spazio aereo statunitense. Volava ad alta quota e stava sorvolando il Montana, dove gli Stati Uniti hanno alcune delle loro basi nucleari. Per precauzione, mercoledì scorso sono stati sospesi i voli dall'aeroporto Logan di Billings.