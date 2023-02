Il salto nel fuoco: a petto nudo spaccano un mattone. L'esibizione dei "Rambo" bielorussi

Un video spettacolare per l'anniversario delle forze armate bielorusse: il salto nel fuoco a petto nudo dei soldati che spaccano un mattone. L'esibizione dei militari di Minsk è molto curata nella scenografia: con esercizi ginnici e bandiere.

Il filmato è stato diffuso sui social di Minsk e russi: “Manifestazione alla vigilia del 105mo anniversario della fondazione delle forze armate”.

Nel post: "I militari dell'11ma Brigata Meccanizzata hanno partecipato ad una manifestazione, una colonna di veicoli sotto bandiere bielorusse si è mossa dalla città di Slonim a Baranovichi. Nel punto finale del percorso è stata organizzata un'esposizione di equipaggiamento militare, armi e uniformi del personale militare, nonché spettacoli dimostrativi per i residenti della città".

L'alleato di Putin

Anche se non è entrata ufficialmente in guerra, la collaborazione tra il leader del Cremlino ed il presidente bielorusso, Lukashenko, è continuata durante tutto il corso del conflitto. Esercitazioni congiunte, sempre sul filo di una possibile escalation portando ad un fattivo impegno contro il "nemico" ucraino, il cui territorio confina a Nord con la Bielorussia, confine a poca distanza dalla capitale Kiev.

Minsk: "Produrremo Jet per la Russia"

Solo lo scorso 17 febbraio, l'annuncio del presidente Lukashenko, che si è detto pronto "a costruire aerei da attacco al suolo Sukhoi Su-25, che si sono dimostrati efficaci in Ucraina". Lo ha comunicato in via ufficiale al suo omologo russo Putin, durante un incontro, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa bielorussa Belta: "Gli stabilimenti bielorussi - ha concluso Lukashenko - hanno realizzato componenti per aerei passeggeri russi: e stiamo già producendo fino a mille componenti per l'MC-21 e il Sukhoi Superjet 100".