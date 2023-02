Il segretario di Stato Blinken sorvola la zona del terremoto in Turchia

Antony Blinken è arrivato in Turchia dove ha stretto la mano al suo omologo turco e poi ha fatto un tour nella zona colpita dal terremoto accompagnato dal suo omologo turco.

Insieme al ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu, il capo della diplomazia americana ha sorvolato in elicottero la provincia di Hatay una delle aree più colpite dal terremoto del 6 febbraio. La partenza è avvenuta dalla base aerea di Incirlik vicino ad Adana dove è presente un contingente americano.

Blinken è al suo primo viaggio nel Paese alleato della Nato, da quando è entrato in carica due anni fa. Prevista una sua visita a una delle tendopoli di Hatay dove si trovano gli sfollati del terremoto, che ha ucciso almeno 44.000 persone in Turchia e Siria.

In serata volerà ad Ankara e domani, lunedì, incontrerà il presidente Recep Tayyip Erdogan. Oltre ai problemi legati al terremoto, Blinken dovrebbe discutere della richiesta di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia a cui Ankara si oppone a causa della questione dei ribelli curdi del Pkk che quest'ultima considera terroristi.

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha sorvolato alcune delle province più colpite dal terremoto nel sud della Turchia e nord della Siria e ha promesso altri 100 milioni di dollari in aiuti per la regione.

"Questo sarà uno sforzo a lungo termine", ha detto Blinken alla base aerea di Incirlik, una struttura congiunta Usa-Turchia che ha coordinato la distribuzione degli aiuti. “La ricerca e il soccorso, purtroppo, stanno volgendo al termine. Il recupero [delle vittime] è in corso, e poi ci sarà una massiccia operazione di ricostruzione".

Il presidente Joe Biden ha stanziato 85 milioni di dollari per la Turchia e la Siria pochi giorni dopo il terremoto e gli Stati Uniti hanno anche inviato una squadra di ricerca e soccorso, assistenza medica e attrezzature. Dei cento milioni promessi, 50 milioni andranno in fondi d'emergenza per rifugiati e migranti e 50 milioni in assistenza umanitaria, ha detto Blinken.