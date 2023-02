Volodymyr Klyčko prova un Leopard: "La nostra volontà è forte come questo carro armato"

“24 febbraio. Un anno dopo. Non avrei mai pensato, un anno fa, che sarei arrivato a guidare questo “gattone” (in riferimento al nome del cingolato, Leopard, ndr). Un anno di guerra in Ucraina. Un anno di sofferenze. E un anno in cui la nostra forza di volontà si è rafforzata come non mai. Così forte come questo carro armato. Grazie Germania, grazie mondo libero, per tutto ciò che fate per noi ucraini. Gloria all'Ucraina. Gloria agli eroi”.

Sono le parole che accompagnano la “prova” del carro armato Leopard fornito dalla Germania all'Ucraina da parte di Volodymyr Klyčko, fratello gemello del sindaco di Kiev Vitalij. Il video, postato in occasione del primo anniversario dello scoppio della guerra e dell'invasione russa, è apparso sul profilo Twitter di Volodymyr Omelyan, già ministro delle Infrastrutture di Kiev tra il 2016 e il 2019. Omelyan si presenta come “politico” e dice di “combattere i russi fin dall'infanzia”.