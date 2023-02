Il temibile fucile Alligator spara sulla neve: video di un cecchino ucraino sul fronte dell'Est

Uno sparo secco dal lungo fucile, avvolto in un panno bianco, per mimetizzarlo meglio nel paesaggio innevato.

Il video dai social ucraini mostra il fucile usato dai cecchini sin dall'inizio del conflitto con la Russia.

Si tratta - così nel post - del temibile "Alligator", che può sparare un proiettile da 14,5 millimetri su distanze enormi,

fino - così nella scheda della casa produttrice - "a quattro miglia di distanza".

Lo "Snipex Alligator"

Concepito proprio per essere usati dai cecchini in guerra (Snipex, simile alla parola "Sniper", cioè "cecchino" in inglese), secondo i produttori colpisce il bersaglio arrivando a destinazione con "quasi 12 tonnellate di energia, una forza abbastanza potente da cancellare anche un'armatura".

L’arma, usata contro le truppe e gli elicotteri russi, può penetrare la protezione di un veicolo, per oltre un pollice di spessore, se usata a distanza ravvicinata. Il fucile è entrato in uso con l’esercito ucraino solo nel 2021 e le forze speciali britanniche avrebbero insegnato alle reclute come usare l’arma in combattimento.

Le truppe di Kiev stanno usando l’arma soprattutto per prendere di mira soldati nemici - graduati dell'esercito russo - e veicoli corazzati leggeri, come anche apparecchiature di comunicazione e magazzini di munizioni e carburante.