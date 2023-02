Il vasto incendio nella ex dogana di Aprilia. Osservatorio amianto: "Rischio disastro ambientale"

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio, con una colonna di fumo nero denso, visibile da chilometri di distanza anche dalla via Pontina. A bruciare alla ex Freddindustria di Aprilia (Lazio) alcuni grossi capannoni in stato di abbandono. Una zona che negli anni è stata spesso utilizzata per lo scarico abusivo di rifiuti e anche come rifugio d'occasione per persone senza fissa dimora.

L'osservatorio nazionale amianto lancia l'allarme: quelle strutture sono ricoperte interamente del materiale e ci sarebbe un "rischio di disastro ambientale".

Di altro tenore le parole del sindaco di Aprilia Antonio Terra. "L'incendio è quasi del tutto domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco", dice. Le coperture andate a fuoco non sono di amianto ma lastre di lamiera con materiale isolante all'interno." Oggi, annuncia il sindaco, ci saranno i rilievi di rito da parte di Arpa Lazio.