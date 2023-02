Il video del trasferimento di duemila detenuti nella mega prigione di El Salvador

Il governo di El Salvador ha trasferito venerdì presunti membri di bande narcos salvadoregne nella ‘mega prigione’ di recente apertura, l'ultimo passo della controversa repressione contro il crimine che ha fatto aumentare vertiginosamente la popolazione carceraria della nazione centroamericana.

La prigione, denominata 'Centro di relegazione del terrorismo', è grande quanto 33 stadi di calcio ed è destinata ad ospitare fino a 40.000 detenuti; costruita a Tecoluca, nel dipartimento di San Vicente, è considerata la più grande dell'America centrale.

"Questa sarà la loro nuova casa, dove non potranno più fare del male alla popolazione", ha scritto su Twitter il presidente Nayib Bukele. Una nuova casa che dispone di un dispositivo di sicurezza con 19 torri di guardia e recinzioni elettrificate a 15.000 volt, integrato da 600 uomini dell'esercito e 250 della polizia nazionale.

Nel video pubblicato da Bukele, si vedono prigionieri spogliati, in mutande, con la testa rasata, caricati sui bus scortati da elicotteri, correre attraverso la nuova prigione. Molti portano tatuaggi di bande.

Lo scorso anno Bukele ha chiesto ai suoi alleati al Congresso di El Salvador di approvare uno stato di emergenza, che è stato poi prorogato più volte e che sospende alcuni diritti costituzionali dopo un drammatico picco di omicidi attribuiti a bande violente.

Da allora, più di 64mila sospetti sono stati arrestati nella rete anticrimine. Gli arresti possono essere effettuati senza mandato, le comunicazioni private sono accessibili al governo e i detenuti non hanno più diritto a un avvocato.

La preoccupazione per la violazione dei diritti umani

Le organizzazioni per i diritti umani sostengono che molte persone innocenti sono state coinvolte in questa guerra contro i narcos, e che dozzine di queste siano morte durante la custodia della polizia.

Il portale di notizie ElSalvador.com mette in guardia dal condividere i facili entusiasmi del governo, perché, sostiene, "gli specialisti avvertono che queste misure non risolvono il problema della criminalità, ma lo contengono e attizzano il fuoco di una caldaia "che sta raggiungendo il suo limite".

Inoltre, ricorda che organizzazioni internazionali come Human Rights Watch (Hrw) sottolineano che "questo tipo di lavoro viola le regole (Nelson) Mandela delle Nazioni Unite, che stabiliscono che una prigione non dovrebbe avere spazio per più di 500 detenuti". "E' un progetto - ha confermato Juan Pappier, direttore associato per le Americhe di Hrw, - che effettivamente contraddice chiaramente gli standard internazionali di condizioni per i detenuti".