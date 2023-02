Il video virale dell'ingegnera che ha rifiutato un lavoro da 750 euro

Ornela Casassa ha 28 anni, è un’ingegnera edile, abita a Genova e il video girato in un locale nel centro storico della città, in cui denuncia “Di aver rifiutato uno stipendio da fame" ha quasi raggiunto i 200mila like e supera i due milioni di commenti. A postarlo sui social è stata la consigliera regionale rossoverde Selena Candia, che aveva organizzato l’incontro e il confronto di giovani lavoratori nella sera in cui è stato registrato.

“Molti mi hanno criticata: hanno detto che avevo sbagliato, che avrebbero trovato subito un’altra al mio posto e avevo perso la mia occasione. C’è una grande disillusione tra i miei coetanei, pensano di non aver valore. E c’è molta paura: quella paura che autorizza i datori di lavoro a pagarci sempre meno, non importa quanto qualificati siamo. Perché non c’è differenza tra un’ingegnera e una cameriera: entrambe, davanti a un datore di lavoro, oggi in Italia, è probabile che ricevano le stesse offerte ingiusta”